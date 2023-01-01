Существует огромное количество образовательных онлайн-курсов. Рассмотрим самые популярные форматы онлайн-обучения:
Редко можно встретить курс, который придерживается только одного типа. Чаще всего школы стараются сделать так, чтобы в рамках 1 дистанционного обучения встречался каждый из вышеупомянутых форматов. Так образование будет более полноценным и интересным.
В 2023 году в топ-5 самых популярных направлений онлайн-обучения входят:
Самые популярные онлайн-школы 2023:
Ежегодно в “стенах” данных образовательных онлайн-учреждений обучаются десятки тысяч студентов по сотням различных направлений. На нашем сайте вы можете подробнее ознакомиться с каталогом дистанционных курсов ведущих онлайн-школ страны и отзывами на лучшие онлайн-курсы.
Самые популярные обучающие онлайн-курсы 2023 – это:
Качественное обучение – это залог хорошей и высокооплачиваемой работы. После прохождения онлайн-курсов вы сможете хорошо зарабатывать по следующим профессиям:
Бесплатные онлайн-курсы по обучению на современные профессии можно пройти:
Рассмотрим топ-10 профессий, которых можно освоить онлайн менее чем за 6 месяцев:
Большинство онлайн-школ предлагают обучить вышеперечисленным профессиям менее чем за полгода с нуля. Это отличная возможность для тех, кто может как можно скорее перейти в новую сферу.
Большинство профессий можно освоить с нуля. Получить следующие профессии можно на онлайн-курсах без какого-либо опыта:
Благодаря современным технологиям обучение новой профессии может проходить в максимально комфортных условиях и с дистанционной поддержкой и проверкой домашних работ.
Некоторые из онлайн-профессий можно освоить с нуля бесплатно:
Под “освоить бесплатно” понимается самостоятельное обучение и практика. Вы можете воспользоваться бесплатными обучающими программами (найти бесплатные курсы для получения профессий можно на платформах, о которых мы рассказали чуть выше), почитать статьи в открытом доступе и попробовать выполнить несколько проектов для выдуманных заказчиков, чтобы создать портфолио. Также вы можете попробовать поискать работу, где вам предложат обучиться на рабочем месте. Для вышеуказанных профессий это не редкость.
1. Агрегатор онлайн-курсов
2. Рейтинги онлайн-школ
3. Реальные отзывы учеников