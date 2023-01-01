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Отзывы о онлайн-школах и курсах

Тетрика
5
Удачное вложение в знания
Учимся уже месяц, результат супер, ребенку очень нравится, преподаватель супер!... ЧитатьУчимся уже месяц, результат супер, ребенку очень нравится, преподаватель супер! Учимся с удовольствием и с желанием. Буду рекомендовать друзьям
Пользователь, г Краснодар, Краснодарский край
Smart
5
Продуктивное обучение
Очень рада, что стала частью команды Интитута Smart 🤗 большой ценностью считаю... ЧитатьОчень рада, что стала частью команды Интитута Smart 🤗 большой ценностью считаю их преподавательский состав: потрясающей квалификации и специалисты, которые в лекциях не просто дают сухой материал, а запускают мыслительные процессы, затрагивают такие важные темы и делятся личным опытом. У меня процесс обучения вызывает полный восторг!
Оксана, г Москва
Нетология
5
"Комьюнити-менеджмент" в Нетологии
Обучалась на курсе "Комьюнити-менеджмент" и хочу сказать, что это было здорово :... ЧитатьОбучалась на курсе "Комьюнити-менеджмент" и хочу сказать, что это было здорово :) Большое количество материалов (как обязательных, так и дополнительных для всех, кто хочет глубже погрузиться в тему), интересная подача с реальными примерами, актуальные и полезные воркшопы, живой чат, в котором можно советоваться и получать помощь. Отдельно хочу отметить работу координаторов, аспирантов и всех, кто поддерживал на протяжении всего обучения. Лично мне очень помогали напоминалки и мотивирующие слова - курс хоть и недолгий, но очень насыщенный и было тяжело его закончить. Спасибо, что не дали сдаться)) И спасибо всем, кто проверяет домашки, ведет воркшопы, отвечает на кучу вопросов и вообще, со всей душой делает этот курс. Видно, что люди действительно знают, о чем рассказывают. (Комментарий не купленный))) Обучалась год назад на другой платформе и другом курсе - впечатления были гораздо хуже, так что в этот раз не ждала многого и была приятно удивлена)
Пользователь, г Москва
Skillbox
5
Сугубо личное мнение
Обучаюсь в данном интернет заведение, обучение нравится. Много бонусных курсов и... ЧитатьОбучаюсь в данном интернет заведение, обучение нравится. Много бонусных курсов и материала. Хороший ментор оперативно отвечающий на все вопросы и относится не на отвали. Есть обратная связь от школы, а не так что купили и про вас забыли. В целов доволени и посоветовал бы друзьям.
Андрей, г Москва
НИИДПО
5
Отличный вариант для получения доп. квалификации
Заканчиваю обучение по курсу проф. переподготовки "Детская психология. Практичес... ЧитатьЗаканчиваю обучение по курсу проф. переподготовки "Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и подросткам". Изначально была настроена скептически к дистанционной форме обучения, была уверена, что приобрести качественные знания в таком формате невозможно. Но, так как обучаться очно по данной специальности возможности не было, я решила попробовать. И была приятно удивлена! Если следовать учебному плану, последовательно изучать лекции, вебинары, выполнять практические задания, то на выходе получаешь большой объем знаний и ощущение собственной компетентности. Когда я обучалась в гос. университете по специальности "Психология", даже после получения диплома магистра у меня и моих коллег было ощущение неуверенности - мы получили хорошую теоретическую базу, но понимания, как структурировано применять её на практике не было. После прохождения курса в НИИДПО, благодаря грамотно составленным практическим заданиям и вебинарам, это ощущение структурности появилось. Появилось понимание, что я умею и могу делать, как профессионал. Обучение проходит в очень удобном формате, но требует самодисциплины. Все вопросы, возникающие касательно лекционного материала и практических заданий, можно уточнять у преподавателей (на платформе есть возможность отправлять личные сообщения или создавать темы на форуме). На вопросы, касающиеся технических моментов или учебного плана всегда оперативно отвечает тех. поддержка. Хочу поблагодарить преподавателей моего курса - Полуэктову Ольгу Геннадьевну, Миллер Арину Александровну, Коломейцеву Лидию Владимировну, Штанько Ульяну Вячеславовну, Жданову Ирину Михайловну, Иванчикову Юлию Геннадьевну за внимательный подход и вдохновляющие комментарии. Спасибо тех. поддержке - всегда вежливые, всегда на связи. В общем, обучением я довольна, рекомендую и в будущем сама планирую брать дополнительные курсы.
ValeriaMau, страна Россия
ProductStar
5
хорошая школа
все круто. обучение проходит в легком и совсем не душном формате. все легко усва... Читатьвсе круто. обучение проходит в легком и совсем не душном формате. все легко усваивается. пока только начинаю учиться, буду смотреть что дальше. но даже меня ленивую это увлекает смотреть еще дальше занятия
Александра, г Москва
Skyeng
5
Готовлюсь к сдаче международного экзамена
Я перепробовала несколько школ английского, но только со SkyEng удалось наладить... ЧитатьЯ перепробовала несколько школ английского, но только со SkyEng удалось наладить регулярные занятия на продолжительное время. Самое классное – это удобство пользования платформой. Можно заниматься с телефона и компьютера в удобное время. Выбирать преподавателя по времени в расписании и интересам. А выбор очень большой. Со своим преподавателем я уже больше года занимаюсь. Комфортное общение без школьного давления. Все легко и в удовольствие. У меня преподаватель с опытом проживания и учебы в Великобритании и у нас много общих интеерсов. Очень довольна прогрессом. С Elementary в апреле 2022 года дошла уже до середины Pre-Intermediate и не планирую останавливаться. Хочу в следующем году сдавать IELTS. Сейчас подтяну базовые знания, а потом переключусь на подготовку к экзамену. Нравится разнообразие материалов. Тренируются сразу все скилы. Я стала свободнее разговаривать и выучила уже больше 1000 слов. Понравилось участвовать в разговорных клубах, расширяется кругозор, а еще на них весело. Очень нравится эта платформа!
Мария, г Москва
QA Studio
5
Отзыв QA Studio!
Мне понравилось обучение в QA Studio! Плюсы:Во время обучения обстановка дружелю... ЧитатьМне понравилось обучение в QA Studio! Плюсы: Во время обучения обстановка дружелюбная и позитивная, много интересных практических заданий. На курсе я познакомился с большим количеством инструментов для тестирования, а именно: Devtools, ЯндексТрекер, Charles, Postman, Android Studio, Git, Linux - это то что первое пришло в голову, но их было гораздо больше) В программе обучения дана сильная теория закрепленная практикой, которая дает уверенные знания для поиска работы с з/п от 100+. Так же во время всего обучения был на связи всегда ментор и вся команда QA Studio, они отвечали всегда на любые вопросы 24/7. Очень понравилось на курсе фишка с докладами и продленкой в каждые выходные, там можно было задать в живую свои вопросы по интересующем меня темам) Минусы: Маловато домашек по автотестам (но прикольно что они есть), а так же лекции проходили в онлайн формате с 20:00 по 23:00 мск.вр. (+/-1ч) и по моему местному времени это было очень поздно ночью (но слава богу были записи), и жаль что пройденный материал остается с тобой всего лишь 1 год после окончания обучения (шпоры,видео лекции, тренажеры практических заданий и все доступы Web-сервисов) Итог: Я очень рад, что обучился в QA Studio! Думаю не на одной платформе мне дали бы столько знаний, сколько тут я узнал! Всем советую, не пожалеете!
Пользователь, г Москва
Синергия
5
Университет Синергия. Сокол.
Являюсь студентом университета! Хочу отметить, что негативные отзывы заставили п... ЧитатьЯвляюсь студентом университета! Хочу отметить, что негативные отзывы заставили подумать, стоит ли поступать в данный университет. В итоге, набравшись смелости, все-таки поступил и ни капли не пожалел о своём решении. Считаю важным упомянуть удобную платформу для обучения (личный кабинет), компетентных преподавателей, чистый и современный вид здания. Пару месяцев назад открылся новый офис на четырёх площадках университета. Сам обучаюсь на Соколе, соответственно, и мой офис МФЦ находится на станции Сокол. Кабинет светлый с яркими элементами, сотрудники грамотно и уважительно общаются со студентами, быстро подготовили справку об обучении, ответили на вопросы по оплате. Университет рекомендую, у него должно быть больше положительных отзывов!
Гоша, г Москва
Логомашина
5
Спасибо!
В целом, всё понравилось, очень полезная информация, которая помогает с нуля раз... ЧитатьВ целом, всё понравилось, очень полезная информация, которая помогает с нуля разобраться со сложными на первый взгляд программами и начать создавать серьезные работы. Отдельное спасибо куратору Веронике Вагнер за дотошные разборы домашних заданий, это помогает больше разобраться в возникающих проблемах и вопросах.
Алина, страна Россия
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Часто задаваемые вопросы по онлайн-курсам

Какие бывают онлайн-курсы?

Существует огромное количество образовательных онлайн-курсов. Рассмотрим самые популярные форматы онлайн-обучения:

  • Обучающий видео-курс в записи. Это один из самых популярных форматов. Онлайн-школа заранее снимает обучающий видеоматериал, монтирует его, чтобы получились качественные уроки в записи и регулярно актуализирует материал, то есть размещает новые ролики с обновленной информацией. Зачастую при покупке видеокурса вы можете увидеть пометку “с доступом к обновлениям”. Это означает, что даже после того, как вы завершите обучение, вы сможете просматривать новые уроки в записи по данной обучающей программе.
  • Обучающий курс в формате учебника. Это курс, состоящий преимущественно из текстовых записей, инструкций и пр. При покупке курса такого формата обращайте внимание на наличие кураторов, которые могли бы вам помочь при появлении трудностей. 
  • Онлайн-образование в режиме реального времени в группе. Данный формат подразумевает наличие групповых онлайн-встреч с преподавателем. Как правило, составляется расписание и 2-3 раза в неделю происходит созвон. Запись встреч зачастую сохраняется для того, чтобы можно было пересмотреть и освежить знания или для тех, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на занятии. 
  • Индивидуальное обучение в режиме реального времени. Это самый дорогой и редкий формат, который близок к репетиторству, но проводится в рамках обучающей платформы. Это могут быть как видео-созвоны с преподавателем, так и текстовая поддержка, проверка домашней работы и пр. 

Редко можно встретить курс, который придерживается только одного типа. Чаще всего школы стараются сделать так, чтобы в рамках 1 дистанционного обучения встречался каждый из вышеупомянутых форматов. Так образование будет более полноценным и интересным. 

Какие онлайн-курсы сейчас популярны?

В 2023 году в топ-5 самых популярных направлений онлайн-обучения входят:

  • Программирование. Область, которая не нуждается в представлении. Так как все сейчас плавно переходит в онлайн, программисты важны и нужны во всех сферах, в любом бизнесе. Шанс найти свое место в IT есть у всех, даже сейчас, когда может казаться, что сфера переполнена.
  • Графический дизайн. Это очень широкая сфера с большим количеством специализаций и направлений, которая отлично подойдет творческим людям. Кто-то, став графическим дизайнером, может разрабатывать айдентику, мерч, кто-то будет дизайнить логотипы и создавать другой визуальный контент. Картинка играет не последнюю роль для продаж, поэтому графический дизайн также ценится в наше время. 
  • Интернет-маркетинг. Сейчас профессиональные маркетологи очень ценятся, так как появилось большое количество новых маркетинговых инструментов, которых нужно внедрять в российский бизнес. 
  • Менеджмент. Грамотное распределение ресурсов по-прежнему актуально, поэтому если у вас есть навыки лидера, а также организаторские способности, то для себя вы можете выбрать профессию из сферы менеджмента. 
  • Иностранные языки. Несмотря на условно закрытые границы, люди по-прежнему продолжают изучать иностранные языки. Кто-то делает это для себя, кому-то это необходимо для повышения на работе, а кто-то настроен на переезд несмотря ни на что. 

Самые популярные онлайн-школы 2023:

  • Skillbox. На сегодняшний день это одна из лидирующих онлайн-школ в России. На выбор она предлагает более 780 различных профессий, курсов и навыков. Здесь можно найти обучающие программы по программированию, дизайну, маркетингу и другим областям.
  • Skypro. Это проект SkyEng’a, в котором учащимся доступны программы по программированию, маркетингу, дизайну и аналитике. 
  • GeekBrains. Данная образовательная онлайн-платформа была создана в 2010 году прошла проверку временем. На сайте школы можно пройти как бесплатные мини–курсы, так и освоить онлайн-профессию в сфере IT, дизайна, аналитики и пр. 
  • Нетология. Также лидирует сегодня на российском рынка электронного обучения. Предлагает широкий выбор курсов по программированию, дизайну, маркетингу и менеджменту.
  • Яндекс.Практикум. Здесь можно найти большой выбор онлайн-курсов по программированию, однако есть и профессии из сферы менеджмента и маркетинга.
  • Contented. Онлайн-школа специализируется на курсах по дизайну. Здесь можно пройти не только платное обучение, но и посетить бесплатные вебинары, которые проходят каждую неделю. 

Ежегодно в “стенах” данных образовательных онлайн-учреждений обучаются десятки тысяч студентов по сотням различных направлений. На нашем сайте вы можете подробнее ознакомиться с каталогом дистанционных курсов ведущих онлайн-школ страны и отзывами на лучшие онлайн-курсы.

Самые популярные обучающие онлайн-курсы 2023 – это:

  • Курсы программирования и IT. Благодаря популярности и большому спросу на IT-специалистов, продажи онлайн-курсов по программированию лидируют на рынке электронного образования.
  • Курсы дизайна. Красивая картинка играет важную роль в ценообразовании и восприятия у окружающих, поэтому курсы по дизайну (интерьеров, игр и т.д.) пользуются очень большой популярностью.
  • Курсы интернет-маркетинга. Российский рынок ежедневно подвергается изменениям, поэтому в сферу нужны гибкие и заинтересованные специалисты. В связи с ростом спроса на специалистов, популярностью пользуются и электронные курсы по маркетингу. 
Какие курсы можно пройти чтобы хорошо зарабатывать?

Качественное обучение – это залог хорошей и высокооплачиваемой работы. После прохождения онлайн-курсов вы сможете хорошо зарабатывать по следующим профессиям:

  • Тестировщик. Специальность довольно несложная, если сравнивать ее с другими профессиями IT-сферы, при этом даже у джуна есть шансы сразу найти достойную и стабильную работу с з/п от 40 тыс. руб. в регионах и от 60 тыс. руб. в столице. 
  • Fullstack-разработчик. Этот специалист универсал, чья зарплата на этапе сеньора может доходить до 300 тыс. руб. в России. 
  • Аналитик данных. Специальность для людей, которым интересны подсчеты и анализ. Заработная плата аналитиков данных сразу после прохождения дистанционного обучения и аналогичных курсов может составлять 50-60 тыс. руб.
  • Графический дизайнер. Заработная плата графического дизайнера после обучения с минимальным опытом начинается в пределах 30-40 тыс. руб. в регионах и 50-60 тыс. руб. в Москве. При чем первые заказы вы сможете брать уже на этапе обучения. 
  • Интернет-маркетолог. Новички-маркетологи также могут рассчитывать на заработную плату в размере 30-40 тыс. в регионах и 50-60 тыс. в Москве. Зачастую с поиском работы студентам помогают в конце обучения сами школы. 
Где можно пройти бесплатные онлайн-курсы?

Бесплатные онлайн-курсы по обучению на современные профессии можно пройти:

  • На официальных сайтах онлайн-школ. Многие онлайн-школы предлагают пройти бесплатные онлайн-курсы в записи на их сайтах. Для это потребуется только регистрация. Например, раздел с бесплатными курсами можно найти на сайте Skillbox, GeekBrains и Нетологии. 
  • На Ютубе. Здесь вы можете найти огромное количество обучающих роликов, в том числе и от некоторых школ. Популярностью пользуются курсы по программированию, рисованию и ретуши фотографий. 
  • Stepik. Степик представляет собой агрегатор онлайн-курсов, где собраны мини-курсы по различным профессиям. Платформа была создана российскими разработчиками. 
  • Лекториум. На данной платформе можно бесплатно прослушать лекции на различные темы, собранные с популярных российских университетов и не только. 
  • Открытое образование. Также является российской платформой, на которой собраны материалы от ведущих вузов страны: СПбГУ, МГУ, УрФУ, МФТИ, ИТМО и др.
  • Coursera. Это иностранная площадка, на которой можно найти лекции и курсы на различные темы, но уже, как правило, на иностранном языке. Пользуется большой популярностью среди IT-специалистов. 
  • Udemy. Как и “Курсера”, это иностранная платформа. Здесь есть как бесплатные курсы, так и платные (чаще всего за небольшие деньги). На Юдеми можно найти курсы по самым разным профилям, начиная с программирования и заканчивая шитьем одежды. Есть программы на русском и иностранном языке.
Какую онлайн-профессию освоить быстро?

Рассмотрим топ-10 профессий, которых можно освоить онлайн менее чем за 6 месяцев:

  • Тестировщик. Занимается проверкой кода, тем, как работает сервис и думает, что можно исправить.
  • Таргетолог. Настраивает таргетированную рекламу, тем самым приводит заинтересованных клиентов. 
  • SMM-менеджер. Помогает создавать имидж бренда в социальных сетях. 
  • Менеджер проектов. Управляет командой, распределяет ресурсы, отчитывается за результат. 
  • Event-менеджер. Помогает организовать интересные мероприятия.
  • Бухгалтер. Занимается распределением финансов в рамках компании. 
  • Менеджер маркетплейсов. Следит за наличием товара на складе, создает карточки товара и общается с покупателями. 
  • Дизайнер мебели. Помогает создать стильную и эргономичную мебель. 
  • Методист онлайн-курсов. Делает онлайн-курсы более эффективными. 
  • Ретушер. Помогает убрать несовершенства со снимков и делает кадры более яркими.

Большинство онлайн-школ предлагают обучить вышеперечисленным профессиям менее чем за полгода с нуля. Это отличная возможность для тех, кто может как можно скорее перейти в новую сферу. 

Какую профессию можно освоить с нуля?

Большинство профессий можно освоить с нуля. Получить следующие профессии можно на онлайн-курсах без какого-либо опыта:

  • Python-разработчик. Специалист широкого профиля, который может создавать сайты, игры, приложения и т.д.
  • Графический дизайнер. Занимается созданием визуального контента разной сложности. 
  • Веб-дизайнер. Занимается художественным оформлением веб-проекта и делает навигацию сайта более удобной. 
  • Специалист по кибербезопасности. Защищает сайт от взломов и вредоносных ПО.
  • Data Scientist. Проводит анализ данных. 
  • UI/UX-дизайнер. Создает дизайн-проекты сайтов.
  • Копирайтер. Пишет тексты разной сложности.
  • Дизайнер интерьеров. Проектирует дизайн различных квартир, делает внешний облик дома более уютным и стильным. 
  • SEO-специалист. Продвигает сайты в поисковых системах. 

Благодаря современным технологиям обучение новой профессии может проходить в максимально комфортных условиях и с дистанционной поддержкой и проверкой домашних работ. 

Какие профессии можно освоить бесплатно?

Некоторые из онлайн-профессий можно освоить с нуля бесплатно:

  • SMM-менеджер.
  • Маркетолог.
  • Таргетолог.
  • Копирайтер.
  • Ретушер.
  • Графический дизайнер. 
  • PR-менеджер.
  • Event-менеджер.
  • Менеджер маркетплейсов. 
  • HR-менеджером.

Под “освоить бесплатно” понимается самостоятельное обучение и практика. Вы можете воспользоваться бесплатными обучающими программами (найти бесплатные курсы для получения профессий можно на платформах, о которых мы рассказали чуть выше), почитать статьи в открытом доступе и попробовать выполнить несколько проектов для выдуманных заказчиков, чтобы создать портфолио. Также вы можете попробовать поискать работу, где вам предложат обучиться на рабочем месте. Для вышеуказанных профессий это не редкость.

Преимущества выбора курсов в Сравни

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  • Дата окончания: 2023-12-31

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  • Дата начала: 2023-01-01
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