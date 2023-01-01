Мне понравилось обучение в QA Studio! Плюсы:Во время обучения обстановка дружелю... Читать

Мне понравилось обучение в QA Studio! Плюсы: Во время обучения обстановка дружелюбная и позитивная, много интересных практических заданий. На курсе я познакомился с большим количеством инструментов для тестирования, а именно: Devtools, ЯндексТрекер, Charles, Postman, Android Studio, Git, Linux - это то что первое пришло в голову, но их было гораздо больше) В программе обучения дана сильная теория закрепленная практикой, которая дает уверенные знания для поиска работы с з/п от 100+. Так же во время всего обучения был на связи всегда ментор и вся команда QA Studio, они отвечали всегда на любые вопросы 24/7. Очень понравилось на курсе фишка с докладами и продленкой в каждые выходные, там можно было задать в живую свои вопросы по интересующем меня темам) Минусы: Маловато домашек по автотестам (но прикольно что они есть), а так же лекции проходили в онлайн формате с 20:00 по 23:00 мск.вр. (+/-1ч) и по моему местному времени это было очень поздно ночью (но слава богу были записи), и жаль что пройденный материал остается с тобой всего лишь 1 год после окончания обучения (шпоры,видео лекции, тренажеры практических заданий и все доступы Web-сервисов) Итог: Я очень рад, что обучился в QA Studio! Думаю не на одной платформе мне дали бы столько знаний, сколько тут я узнал! Всем советую, не пожалеете!